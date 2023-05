Vigile del fuoco in servizio va in arresto cardiaco: soccorso dai colleghi. Gli auguri per una completa guarigione

Maurizio è un Vigile del Fuoco in servizio presso la sede Centrale di Isernia che il 30 aprile 2023, durante il turno notturno, è stato colto, senza apparenti segni di preavviso, da un arresto cardiaco; era in sala operativa quanto improvvisamente è caduto a terra provocandosi anche alcune lesioni facciali; il collega di turno riconosce gli effetti dell’arresto cardiaco e senza perdere tempo da l’allarme e intraprende le manovre di rianimazione cardiopolmonari.

Tutto avviene di corsa, arrivano vari colleghi e come da procedura, si dividono i compiti, due vigili del fuoco si alternano nelle manovre di rianimazione cardiopolmonare, un altro collega si mette in contatto con il 118 e un altro ancora prende un Defibrillatore (DAE) di tipo semiautomatico in dotazione; sarà proprio il DAE a confermare la nefasta diagnosi di arresto cardiaco quando dopo aver applicato gli elettrodi avviserà con voce metallica di “allontanarsi dal paziente, scarica in corso”; e quella scarica riporterà in vita Maurizio!

Finalmente riprende a respirare e viene tenuto in posizione di sicurezza, fino all’arrivo dopo pochi minuti del personale del 118, viene trasportato all’Ospedale Veneziale di Isernia, viene monitorato e stabilizzato e, considerata l’urgenza, viene deciso di inviarlo all’Ospedale Cardarelli di Campobasso per un intervento salva vita urgente eseguito la notte stessa.

Ieri 07 maggio 2023 finalmente Maurizio ha lasciato l’Ospedale per un periodo di convalescenza potendo abbracciare la moglie e il figlio; egli stesso ringrazia tutti colleghi e tutto il personale sanitario per averlo strappato dalla morte.

Da tutti i colleghi Vigili del Fuoco Tantissimi Auguri a Maurizio!!