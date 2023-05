Comune di Agnone, bando per contributi alle attivitÃ  economiche artigianali e commerciali

Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree interne DPCM 24 settembre 2020 (GURI Serie Generale n. 302 del 4 dicembre 2020). APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER CONTRIBUTI ALLE IMPRESE Annualità 2021.

Con DPCM del 24 settembre 2020 pubblicato sulla GURI Serie Generale n. 302 del 04-12-2020, il Comune di Agnone è stato individuato destinatario di un fondo per le annualità 2020, 2021 e 2022 da destinare alle attività economiche commerciali e artigianali che hanno unità operativa sul proprio territorio comunale.Il Comune dispone di un complessivo di risorse nel triennio pari a €uro 172’638,00 di cui €uro 73’988,00 per il 2020, €uro 49’325,00 per il 2021 e €uro 49’325,00 per il 2022. L'importo dei fondi messi a disposizione con il presente Bando è pari a € 49'325,00, a valere sulla quota della seconda annualità di cui al DPCM di cui all’articolo 1.

Il sostegno sarà dato agli investimenti realizzati dalle imprese per l’acquisto di elementi di arredo urbano esterni al locale commerciale, l’adeguamento o la realizzazione di dehor o vetrine e la sostituzione di insegne o di altri impianti pubblicitari; - tutti gli interventi devono essere prospicienti la via pubblica interessata dall’intervento; - gli interventi saranno finanziati solo se rispondenti alle tipologie di arredo/dehor/vetrine/insegne che rispecchiano le caratteristiche precipue del territorio e la sua storicità; - il contributo concedibile, nella forma del fondo perduto, pari al 100% (IVA esclusa) e fino ad un massimo di 4’000,00 euro; - saranno ammessi a finanziamento anche gli interventi, in linea con i principi indicati, già realizzati nel corso dell’anno 2022 o in corso di realizzazione; - le eventuali economie verranno ridistribuite tra i beneficiari in modo proporzionale, sempre nel limite della spesa sostenuta, oltre il massimale previsto; - le eventuali ulteriori economie saranno utilizzate sul bando successivo, secondo regole da definirsi

https://www.altomolise.net/archivi/documenti/2023/A/artigiani.pdf