Shock sulla Fondovalle Verrino: cavalli in fuga impattano con un furgone, tre rimasti uccisi

Intorno alle ore 5.00 di questa mattina sulla Fondovalle Verrino all'altezza della località denominata Santa Lucia, un furgone guidato da un uomo, diretto verso Agnone, ha impattato con un gruppo di cavalli in fuga da una rimessa situata in località Marangoni.

Tre bestie del gruppo sono morte. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia di Agnone, i Vigili del fuoco, gli addetti alla rimozione dei cavalli. L'autista del furgone sembrerebbe non abbia riportato ferite gravi. In corso gli accertamenti dei carabinieri per la dinamica dell'incidente