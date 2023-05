Elezioni regionali, approvato il modello di scheda: câ€™Ã¨ il decreto

Con proprio decreto, il presidente della giunta regionale Donato Toma ha approvato il modello di scheda elettorale per l’elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale del Molise di domenica 25 e lunedì 26 giugno.

La scheda è di colore verde ed è suddivisa in quattro parti uguali.

La prima e la seconda parte contengono lo spazio necessario per riprodurre, verticalmente ed in misura omogenea, a partire da sinistra, i nomi ed i cognomi dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, al cui fianco sono riportati, racchiusi in un più ampio rettangolo, il contrassegno del candidato a Presidente della Giunta regionale e i contrassegni delle liste circoscrizionali regionali riunite in coalizione o liste singole con cui il candidato è collegato.

Accanto al contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale regionale sono riportate due righe per l’espressione del voto di preferenza ai candidati.

Lo spazio riservato a ciascun candidato e alla lista o alle liste ad esso collegate è racchiuso entro un rettangolo.

Il nominativo di ciascun candidato a Presidente della Giunta regionale è a sua volta racchiuso entro un rettangolo di minori dimensioni, ed è collocato geometricamente in posizione centrale rispetto al proprio contrassegno e al contrassegno della lista unica regionale ad esso collegata o ai contrassegni delle liste regionali riunite in coalizione ad esso collegate.

Ciascun contrassegno, sia del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, sia della lista o delle liste collegate, è riprodotto in forma circolare della dimensione di mm. 30.

La terza e la quarta parte della scheda sono composte con gli stessi criteri previsti per la prima e la seconda parte.

In caso di necessità, si farà ricorso all’aggiunta verso destra di ulteriori e successive parti fino a raggiungere la dimensione sufficiente per la stampa di tutti i candidati a Presidente della Giunta regionale e dei contrassegni di tutte le liste regionali ammesse.

I contrassegni di lista da riprodurre in ciascuna parte non possono essere in numero superiore a nove. Tuttavia, qualora un candidato a Presidente della Giunta regionale risulti collegato a più di nove liste regionali, l’altezza della scheda dovrà essere opportunamente aumentata al fine di consentire la stampa di tutti i contrassegni previsti.

I nominativi dei candidati a Presidente della Giunta regionale e i contrassegni delle liste ad essi collegati devono essere riprodotti secondo l’ordine risultante dalle operazioni di sorteggio e numerazione effettuate dall’Ufficio unico circoscrizionale in sede di ammissione definitiva dei candidati e delle liste regionali.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda parte, entrambe sulla terza e il tutto sulla quarta, ed eventualmente, sulla quinta, sulla sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti tra loro. La scheda, così piegata, deve essere ulteriormente piegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente visibile il riquadro stampato, contenente le indicazioni relative al tipo di elezione e alla data della votazione, alla firma dello scrutatore ed al bollo della sezione.