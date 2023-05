Giovane coppia denunciata per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio

a Frosolone i militari della locale Stazione hanno controllato un soggetto che era alla guida di una vettura ed il cui atteggiamento ingenerava sospetto. Il conducente, infatti, occultava circa 3 grammi di sostanza stupefacente del tipo marjuana. Nei suoi confronti, attesa l’immediata e diretta disponibilità di un veicolo, si è proceduto all’immediato ritiro della patente di guida ed è stato segnalato alla locale Prefettura per detenzione di stupefacenti per uso personale.

Fruttuosa anche la perquisizione domiciliare che i militari della Stazione Carabinieri di Isernia, in collaborazione con personale del Nucleo Carabinieri Cinofili di Chieti, hanno eseguito in questo centro presso l’abitazione di una coppia di giovani. All’esito del controllo, infatti, sono stati rinvenuti e sequestrati circa 15 grammi di sostanza stupefacente del tipo eroina e 5 grammi del tipo cocaina, oltre a due bilancini di precisione. I due sono stati denunciati alla locale Procura per detenzione ai fini di spaccio.