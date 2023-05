Agnone, ComunitÃ  Energetica Rinnovabile: Seconda assemblea pubblica Sabato 20 Maggio 2023, alle ore 17:00

Il cmune di Agnone convoca la seconda assemblea pubblica informativa avente come oggetto : La comunità energetica

É convocata per Sabato 20 Maggio 2023, alle ore 17:00, presso la sala conferenze di Palazzo Bonanni, la seconda assemblea cittadina per condividere con la cittadinanza i passi per la realizzazione della comunità energetica e per fornire tutte le informazioni alle persone interessate.