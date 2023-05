Regionali, Iorio: pieno sostegno al candidato del centrodestra

Dopo polemiche, veti, trattative, sondaggi e giochi al rialzo, l’ex governatore Michele Iorio scopre le carte: resta nel centrodestra, in Fratelli d’Italia, e appoggerà la candidatura di Francesco Roberti.

«Nel chiarire la mia posizione rispetto alla presunta possibilità di una iniziativa elettorale autonoma – si legge in una nota – che avrebbe potuto influire negativamente sull’esito delle elezioni regionali per la coalizione di centrodestra, ribadisco la mia piena appartenenza al partito di FdI ed il mio più totale impegno nel sostenere il candidato presidente del centrodestra Francesco Roberti in vista delle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale del Molise.»