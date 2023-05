Elezioni - Cesa UDC "Le candidature sono pronte. Stiamo ora lavorando al programma"

Il segretario nazionale Lorenzo Cesa, unitamente al coordinatore regionale Teresio di Pietro, alla dirigenza del partito e al presidente del consiglio regionale Salvatore Micone, ha incontrato il candidato alla carica di presidente del centrodestra Francesco Roberti. «Le candidature sono pronte. Stiamo ora lavorando al programma. Le battaglie dello scudo crociato non lasciano spazio a divagazioni fantasiose di qualche spiritoso della politica. Al candidato presidente abbiamo rappresentato le nostre prerogative raccolte tra i cittadini, che chiedono soprattutto una politica più vicina. Francesco Roberti ha condiviso le nostre scelte e l’impegno assunto reciprocamente è l’attuazione del programma elettorale.

La tornata elettorale delle amministrative appena conclusa in tutta Italia ha registrato ottimi risultati per il nostro partito. Questo significa che i cittadini credono nei nostri programmi, nelle nostre battaglie e soprattutto non abbiamo mai deluso. Anche questo appuntamento elettorale ci vede presente con una nostra lista, come è da sempre. La nostra, sarà una campagna elettorale seria, trasparente, concentrata sui temi che stanno a cuore ai molisani. Guarderemo negli occhi ogni singolo elettore, perché non abbiamo mai tradito la loro fiducia e di questo ne siamo orgogliosi». Così il segretario regionale dell’Udc a margine dell’incontro con il candidato presidente Francesco Roberti.