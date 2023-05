Iorio e Roberti siglano l'accordo ad Isernia. Il candidato alla presidenza: Per me e' un onore avere accanto un personaggio che ha fatto la storia politica del Molise

Il candidato presidente della coalizione di centrodestra Francesco Roberti e il candidato di FDI Michele Iorio oggi18 maggio hanno incontrato la stampa presso la sede politica del presidente Iorio in via Libero Testa

Gran parte della conferenza stampa si è basata sui punti programmatici da sempre nell'agenda politica di Iorio: sanità e autostrada prima di tutto.

Iorio ha chiarito le sue posizioni dei giorni scorsi. "una presa di distanza dovuta al metodo, non certamente alla stima che ho per Francesco che conosco da sempre".

“Siamo sempre stati dalla stessa parte politica. Sono nato politicamente con la prima presidenza di Michele Iorio. Per me è un onore avere accanto un personaggio che ha fatto la storia politica della nostra regione “ ha detto Francesco Roberti. Il candidato presidente nel suo intervento ha posto l'accento sulla sanità”non devono esistono divisioni sulla sanità che non ha colori politici ma deve unire tutti e bisogna smetterla con le guerre puniche sulla sanità pubblica e privata. Mettere da parte i falsi profeti, non esiste sanità sporca e pulita, ma e' un diritto di tutti e andremo a Roma a rivendicare i nostri diritti come hanno fatto tante altre regioni. Il governo amico deve dimostrare con i fatti di essere amico”