Per una societÃ  aperta, Convegno ad Agnone: Modelli sociali della TrinitÃ . Prospettive e limiti

Dopo la pausa invernale, il Centro Studi Alto Molise riprende le sue attività in programma per questo 2023 e, ancora una volta, per alcuni eventi, lo fa in collaborazione con il Progetto Culturale della diocesi di Trivento, responsabile don Settimio Luciano, che, quest'anno, ha come argomento Per Una Società Aperta. Tema centrale è la fede cristiana nel mistero della Trinità che apre a una riflessione nella quale la relazione tra gli individui viene interpretata come amore e comunione e non scontro. A tal proposito, ad Agnone, sabato 20 maggio 2023, nella Sala Consiliare di Palazzo S.Francesco, alle ore 17.30, si terrà la conferenza Modelli sociali della Trinità. Prospettive e limiti, relatore il prof.Riccardo Ferri, decano della Facoltà di Teologia della Pontificia Università Lateranense.L' introduzione d'apertura è affidata, per il CSAM, alla prof.ssa Michela Miscischia, docente di Teologia Morale dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose " E.Toniolo" di Pescara, già presidente del Centro Studi.

Sarà presente S.E. Rev.ma Mons.Claudio Palumbo, vescovo della diocesi di Trivento.





La Conferenza è aperta a tutti: credenti e non credenti di ogni religione e confessione.