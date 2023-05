Alluvione in Emilia-Romagna: 14 morti, 15 mila evacuati. Sospese le bollette alle popolazioni alluvionate

Il totale delle vittime per il maltempo in Emilia-Romagna è salito a 14, mentre il numero delle persone sfollate ha raggiunto quota 15mila.

Nel ravennate scarseggiano cibo e acqua per gli sfollati e gli animali degli allevamenti.

Le previsioni a breve non accennano a migliorare, per domani sono attese sulla regione precipitazioni diffuse ed è stata confermata l'allerta rossa sull'area che va da Bologna a Rimini.



Il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, con le parti sociali della regione, incontrerà la premier Meloni e i ministri competenti. Fitto assicura: 'Gli aiuti per risarcire l'Emilia-Romagna dei danni sono pronti ma non saranno utilizzati i fondi del Pnrr'. leggi QUI