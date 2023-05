Arsap Molise concorsi 2023 per 24 diplomati e laureati

L’ARSARP Molise ha pubblicato 6 bandi di concorso volti a 24 nuove assunzioni con le seguenti mansioni e qualifiche :

*n. 6 unità a tempo pieno e determinato di categoria C/C1, profilo professionale amministrativo-contabile esperto junior.

Titolo di studio: diploma di maturità e pregressa esperienza in analoga mansione di almeno 2 anni.

*n. 3 unità a tempo pieno e determinato di categoria C/C1, profilo professionale amministrativo-contabile esperto junior area comunicazione.

Titolo di studio: diploma di maturità e pregressa esperienza in analoga mansione di almeno 2 anni in area comunicazione.

*n. 6 unità a tempo pieno e determinato di categoria D/D1, profilo professionale amministrativo-contabile esperto senior.

Titolo di studio: diploma di laurea magistrale o specialistica o del vecchio ordinamento o laurea triennale in giurisprudenza, economia, economia aziendale, discipline economiche e sociali e/o titoli equipollenti per legge oltre ad esperienza lavorativa superiore a 4 anni nell’attività di assistenza tecnica ai Programmi di Sviluppo Rurale.

*n. 6 unità a tempo pieno e determinato di categoria D/D1, profilo professionale amministrativo-contabile esperto senior area appalti.

Titolo di studio: diploma di laurea magistrale o specialistica o del vecchio ordinamento o laurea triennale in giurisprudenza, economia, economia aziendale, discipline economiche e sociali e/o titoli equipollenti per legge oltre ad esperienza lavorativa non inferiore a 5 anni nell’attività di assistenza tecnica ai Programmi di Sviluppo Rurale.

*n. 4 unità a tempo pieno e determinato di categoria C/C1, profilo professionale e tecnico-amministrativo esperto junior.

Titolo di studio: diploma di maturità ad indirizzo tecnico e comprovata esperienza di almeno 2 anni nell’attività di assistenza tecnica ai Programmi di Sviluppo Rurale.

*n. 4 unità a tempo pieno e determinato di categoria D/D1, profilo professionale e tecnico-amministrativo esperto senior.

Titoli di studio: Diploma di laurea magistrale o specialistica o del vecchio ordinamento in scienze agrarie, ingegneria (corsi di laurea in ingegneria edile/civile, ambiente e territorio, informatica, meccanica, idraulica), architettura, scienze geologiche, scienze ambientali, e/o titoli equipollenti per legge oltre ad esperienza lavorativa superiore a 4 anni nell’attività di assistenza tecnica ai Programmi di Sviluppo Rurale.

REQUISITI DI AMMISSIONE

Per partecipare ai concorsi ARSARP 2023 per 24 posti sono richiesti i requisiti di seguito elencati:

cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea o altra categoria specificata nei bandi, fatta salva un’adeguata conoscenza della lingua italiana;

età non inferiore ad anni 18 e non superiore al limite massimo consentito per il collocamento a riposo;

godimento dei diritti civili e politici; le candidate e i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovranno, inoltre, dichiarare di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento dei diritti stessi;

idoneità fisica;

non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o decaduti o licenziati per motivi disciplinari ai sensi della normativa o delle disposizioni contrattuali disciplinanti la materia o per aver conseguito l’impiego o sottoscritto il contratto individuale di lavoro mediante produzione di documenti falsi o, comunque, con mezzi fraudolenti;

non aver riportato la pena accessoria dell’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego ai sensi dell’art. 32 quinquies del Codice penale;

non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione;

essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari, (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985).

DOMANDE DI AMMISSIONE

Le domande di partecipazione ai concorsi ARSARP Molise 2023, redatte su apposito modello, devono essere presentate entro il 19 giugno 2023 tramite un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), da inviare all’indirizzo arsarp@legalmail.it. Sul modello di domande sarà necessario selezionare il codice del concorso di proprio interesse, che trovate indicato all’interno dei bandi.

Alla domanda i candidati dovranno allegare la seguente documentazione:

un documento di riconoscimento in corso di validità;