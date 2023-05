Chieti, lupo spunta dal bosco e aggredisce una donna col cagnolino: la preda portata via tra i denti, ferita la padrona

Attimi di paura a Palombaro, in provincia di Chieti. Questa mattina, una donna di 56 anni stava portando a spasso il suo cagnolino quando all’improvviso è spuntato fuori un lupo, che l’ha aggredito. La donna ha provato a reagire per salvare il cane dai morsi dell’altro animale. Così facendo, ha finito però per attirare l’attenzione del lupo anche su di lei: aggredita, la donna è stata scaraventata a terra. Quindi l’animale selvatico è tornato ad attaccare il cane, portandolo via tra i denti. Il primo a intervenire sul posto è stato il vice sindaco di Palombaro, Giuseppe Di Nardo, che ha allertato i soccorsi: forestali, carabinieri, 118, sanitari dell’Asl e l’Ente Parco Nazionale della Majella, dove si è consumato l’episodio. La donna aggredita è stata portata al presidio medico di Casoli, per poi essere trasferita al pronto soccorso di Lanciano. In tarda mattinata è stata dimessa con un braccio ingessato e un ginocchio dolorante.