Villacanale, "PONTI di vista: la salute mentale a confronto," docenti e studenti di psicologia dell'UniversitÃ  dell'Arizona lavoreranno per quattro giorni a stretto contatto con l'equipe e gli utenti della Casa Famiglia

Parlare di un tema tanto importante quanto la psichiatria, confrontando modelli organizzativi e disciplinari di Italia e Arizona in un piccolo borgo come Villacanale é possibile.

E cosi la Cooperativa "La Conca" gestore della Casa Famiglia di Villacanale (frazione di Agnone), ha aderito al progetto della "Molise Italian Studies" e della "North Arizona University" ed in sinergia con l'Azienda Sanitaria della Regione Molise, con la collaborazione dell'associazione culturale "Nuova Villacanale" e con patrocinio del Comune di Agnone, ospitera da lunedi 29 maggio a giovedi 1 giugno prossimi i docenti e gli studenti di psicologia dell'Universita dell'Arizona i quali lavoreranno a stretto contatto con l'equipe e gli utenti della Casa Famiglia problematizzando e confrontandosi sui diversi aspetti della vita nelle Residenze Psichiatriche.



Nelle quattro, intense, giornate di lavori si avra modo, altresi, di analizzare la tematica, facendo in modo the i diversi "punti" di vista in campo diventino veri e propri "ponti" che uniscano idee e metodi anche oltre ocean°.

I partecipanti all' evento saranno con la massima collaborazione, uniti nelPunico interesse di conoscere, ampliare i propri orizzonti e migliorarsi sulle delicate tematiche in oggetto tramite un confronto diretto di studi ed analisi.