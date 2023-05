Elezioni Regionali Molise: Pronta la lista dei Cinque Stelle

Pronta la lista dei Cinque Stelle per le elezioni Regionali di fine giugno. Nei giorni scorsi il movimento ha consentito agli iscritti molisani di proporre la propria autocandidatura. “Ora la necessità di rappresentare i vari territori in modo armonico e l’esigenza di dare rappresentanza alle competenze degli stessi iscritti ci spingono al passo successivo – si legge in una nota firmata dal presidente Giuseppe Conte e pubblicata sul sito del M5S – D’intesa con il coordinatore regionale del Molise e con il candidato alla presidenza della Regione, attingendo alle proposte di autocandidatura pervenute, abbiamo delineato una proposta di lista di candidati per la circoscrizione unica regionale”.

I candidati sono Francesco Angeli, Ottavio Balducci, Giulio Botteri, Simone Cretella, Fabio De Chirico, Annarita De Notariis, Emanuela Del Gesso, Maria Del Mirto, Maria Luisa Di Bianco, Augusta Di Giorgi, Nicolino Di Michele, Riccardo Di Palma, Rosanna Evangelista, Matteo Fallica, Andrea Greco, Vittorio Nola, Mariella Pilla, Angelo Primiani e Annalisa Rainone.

Oggi 24 maggio, dalle ore 10 alle ore 22 è prevista la consultazione in rete degli iscritti per votare la proposta di lista dei candidati per le elezioni della Regione Molise del 25 e 26 giugno 2023. https://www.movimento5stelle.eu/elezioni-regionali-molise-2023-votazione-lista-di-candidati/