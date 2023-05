Comune Vastogirardi: Avviso Borse di studio anno scolastico 2022-2023 in favore degli studenti iscritti agli istituti di scuola superiore di secondo grado

La Giunta Regionale, con Deliberazione n.169 del 10/05/2023 ha approvato i criteri e le modalità di assegnazione delle borse di studio in favore delle studentesse e degli studenti iscritti per l’A.S. 2022/2023 agli istituti di scuola superiore di secondo grado del sistema nazionale di istruzione. Le borse saranno erogate dal Ministero dell’Istruzione, mediante il sistema dei bonifici domiciliati.

Nella suindicata delibera viene stabilito inoltre:  che il valore minimo di ciascuna borsa di studio sarà di € 200,00;  di fissare nell’importo di € 15.748,78 il valore massimo dell’I.S.E.E. familiare previsto per l’ammissione al beneficio in capo a ciascun studente, in analogia con l’importo richiesto per l’erogazione dei contributi per l’acquisto dei libri di testo;  di stabilire che il beneficio in parola si attiva a domanda, da formalizzare presso il Comune di residenza, da parte di chi esercita la patria potestà genitoriale dell’alunno, o dell’alunno stesso se maggiorenne. Per il ritiro della modulistica necessaria e/o per ulteriori informazioni e chiarimenti ci si potrà rivolgere presso l’Ufficio Amministrativo del Comune di Vastogirardi, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13.00 o consultare il sito istituzionale www.vastogirardi.is.it

. La domanda corredata di attestazione ISEE in corso di validità, della copia del documento di identità e del codice fiscale dell’alunno, deve essere presentata presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Vastogirardi, o anche a mezzo PEC all’indirizzo info@pec.comune.vastogirardi.is.it ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13:00 DEL 5 GIUGNO 2023

Vastogirardi, 19/05/2023