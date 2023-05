Strisce blu: Ad Agnone vigili in agguato, nessuna agevolazione per i residenti nonostante i parcheggi vuoti

Strisce blu, bianche o gialle. Posti promiscui o riservati. Permessi che si possono ottenere gratis o a costi salati, con scadenza annuale o validi per sempre. Le grandi città hanno regole molto diverse fra loro per il rilascio dei tagliandi che consentono ai residenti delle zone con parcheggio a pagamento di cercare un posto sotto casa e sostare gratuitamente

Tagliando gratis a Roma e Milano, a Firenze basta esporre la fotocopia del libretto. A Genova ci vogliono 25 euro ma per due zone, da 45 a 180 euro a Torino in base all’Isee.

Invece nella ridente cittadina agnonese nonostante il calo esponenziale della popolazione e l'abbondanza di parcheggi vuoti soprattutto nei mesi invernali, i vigili sono sempre in agguato, oramai nelle ore mattutine e pomeridiane.

Insomma i residenti agnonesi a differenza di moltissime città italiane dove esistono reali difficoltà a reperire un parcheggio, vengono vessati tutti i giorni con un balzello aggiuntivo ai tributi comunali. Sicuramente ci troviamo difronte ad una amministrazione che non adotta politiche a favore dei cittadini ma elimina i parcheggi per le donne in stato interessante o con bambini a bordo e perseguita con multe salate i residenti delle zone blu.