Regionali Molise: Il centrosinistra perde pezzi, Art.1 lascia il Pd,Totaro:"Pd molisano, incapace ormai di andare oltre la difesa delle rendite di posizione del proprio gruppo dirigente"

Articolo 1 Molise non correrà con propri candidati nella lista del Pd alle elezioni regionali di giugno.

Lo annuncia il segretario regionale del partito Francesco Totaro.

"In relazione alla costruzione della lista per le prossime elezione regionali - scrive in una nota -, siamo costretti nuovamente a registrare la totale chiusura a riccio del Pd molisano, incapace ormai di andare oltre la difesa delle rendite di posizione del proprio gruppo dirigente. Una sorta di fortino sordo alle istanze di rinnovamento che provengono dal territorio ed a totale trazione fratturiana. Cambiano gli schemi, ma ancora, gli uomini ed i contenuti restano sempre gli stessi".

"Pertanto - conclude Totaro - non ci sono le condizioni nella lista del Pd per rappresentare la necessaria discontinuità con il recente passato al fine di candidarsi per essere una reale forza del cambiamento". (ANSA).