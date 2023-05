Erba alta nel centro urbano di Agnone, il comune acquista un tagliaerba/decespugliatore per 20mila euro

Tanta pioggia ha favorito la crescita dell'erba nei centri urbani e lungo le strade comunali e interpoderali.

In previsione del taglio stagionale dell'erba il comune di Agnone con determina n259 del 23 maggio 2023 ha formalizzato l'acquisto di una “macchina tagliaerba decespugliatore marca HYMACH serie easy modello TDH E500 TR”, alla ditta “HYMACH con sede in Viale del Commercio 73, 45039 STIENTA (RO) P. IVA 00720070291 per l’importo di € 17.622,95 oltre IVA al 22% come per legge e quindi per un importo omnicomprensivo di IVA pari ad € 21.500,00

L'acquisto è stato effettuato dopo una indagine di mercato e dopo aver acquisito agli atti n° 2 preventivi e come riportati in determina. Nel 2° preventivo, veniva indicata la possibilità di ritiro in permuta del braccio attualmente in dotazione con una quotazione di mercato estremamente vantaggiosa pari ad € 1.500,00, portando così il costo finale della macchina tagliaerba da acquistare ad € 20.000,00 IVA COMPRESA

Il vecchio tagliaerba modello NEW HOLLAND TL 90 di proprietà dell' Amministrazione comunale e con il quale vengono eseguiti lavori manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade urbane e extraurbane sia durante la stagione invernale che durante il restante periodo dell’anno, ha in dotazione un “braccio decespugliatore” marca AGRICOM mod. AGRIELITE 450, che ad oggi, data la sua vetustità, risulta non essere più confacente alle esigenze di manutenzione

Il nuovo tagliaerba/decespugliatore sarà disponibile a giorni e il comune opererà in proprio per il taglio con i pochi operai rimasti in organico, anche se il sindaco Daniele Saia, nella presentazione del Dup 2023-2025 ha illustrato nel piano delle eventuali assunzioni, bandi di concorso per assumere personale con tale qualifica.

I parchi, le strade urbane ed extraurbane comunali sono ricoperti da erba alta un metro, e diventa impossibile per gli amanti delle passeggiate all'aria aperta camminare sicuri, come è altrettanto insicuro per i bambini e gli adulti frequentare i parchi, pertanto e' auspicabile che con la nuova macchina agricola acquistata all'uopo, si possa ovviare ai disagi derivanti dalla scarsa manutenzione del verde pubblico.