Elezioni regionali Molise: Ecco le liste

Presentate questa mattina, sabato 27 maggio, le liste che saranno ai nastri di partenza delle elezioni regionali del 25 e 26 giugno. Quattro i candidati presidenti che correranno per la guida della Regione: Roberto Gravina per il centrosinistra, Francesco Roberti per il centrodestra, Emilio Izzo con la sua lista “Io non voto (i soliti…noti) e Nicola Ninni (Forza Nuova). Sette le liste a sostegno del centrodestra e di Francesco Roberti, sei per Gravina e il centrosinistra, una rispettivamente per Emilio Izzo e Forza Nuova.

IO NON VOTO (I SOLITI…NOTI) Izzo Emilio Lanza Nicola Greco Daniele Forte Barbara Cutone Cosmo Fraraccio Assunta Rita Tesone Antonella Vacca Maria Bettina Iacovino Giovanna Riozzi Ilde Santucci Tiziana Carlucci Fernando Antonio Pezzella Michele De Turris Luigi Criacci Remo Tartarino Fernando Greco Gerardo

FORZA NUOVA

CANDIDATO PRESIDENTE: NICOLA NINNI

FORZA NUOVA Baldassarre Gilberto Di Rubbio Lucia Altopiedi Antonio Fiore Francesca Tellone David Russi Giorgia D’Angelo Pasqualino Fiore Maria Vittoria De Petris Francesco Elia Callarelli Gloria Olivia Vittorio Nori Alessandra Tieri Italo Vianale Francesco





PARTITO DEMOCRATICO Facciolla Vittorino Chierchia Bibiana Fanelli Micaela Trivisonno Giuseppe detto Giose Salvatore Alessandra Venittelli Laura Veneziale Carlo Mazza Vanda Vigilante Manuela Nagni Pierpaolo Genovese Carmelina Buono Stefano D’Antonio Giulia Totaro Francesco Renzi Antonietta Bellotti Mario Ferrara Lea Paglione Candido Saracino Anna Michelina Sciullo Enrica

MOVIMENTO 5 STELLE _______________________ Angeli Francesco Balducci Ottavio Antonio Botteri Giulio Cretella Simone De Chirico Fabio De Notaris Annarita Del Gesso Emanuela Del Mirto Maria detta Marica Di Bianco Maria Luisa Di Giorgi Augusta Di Michele Nicolino detto Nick Di Palma Riccardo Evangelista Rosanna Fallica Matteo Greco Andrea Nola Vittorio Pilla Mariella Primiani Angelo Rainone Annalisa

COSTRUIRE DEMOCRAZIA ___ Romano Massimo Tedeschi Antonio Iacovino Vincenzo Rosario detto Enzo Pastore Lucio Ciccarella Domenico Testamento Rosa Alba Pizzuto Antonio Milanese Anna Terzano Pietro detto Pierpaolo Emanuele Martina D’Aversa Angela Menichelli Rosalba Iocca Annarita Cavedo Nicolò Semprevivo Giuseppina D’Ilio Fabio detto Ardini Pizzi Viviana Tarasco Carmine detto Nuccio Galante Maria Piera

ALTERNATIVA PROGRESSISTA Bozzelli Valentina Campolieti Donato detto Dino Ciccone Felice D’Angelo Gigino De Angelis Fernando Antonio Di Stasio Annamaria Giovanna D’Onofrio Silvana Ferri Sara Germano Giovanni Giampaolo Marco Greco Vincenzo Griselli Rosella Marinelli Virginio Mascia Gino Donnino Morrone Donatella Palomba Domenico Pilone Salvatore Piscopo Ernestina Rubino Maria Terzano Bartolomeo detto “Leo”

LISTA DEL PRESIDENTE Barsotti Luca Cacciatore Salvatore Carbone Domenico Colantonio Cinzia Del Bianco Nicolina Di Baggio Domenico Di Donato Felice Di Nunzio Domenico Di Maria Maria Lembo Giuditta Lombardi Francesco Manoni Enzo Manuele Paolo Mondano Alessia Paventi Maria Petrecca Elvira Rinaldi Barbara Suriano Leonarda Saviano Federico Mara di Fabio





MOLISE DEMOCRATICO E SOCIALISTA Miniscalco Marcello Ciaramella Raffaele D’Errico Matteo Di Placito Antonio Ferrante Claudia Fierro Fiorella Finocchiaro Micaelo Folchi Roberta Gianfelice Giovanni Ioffredi Sorride Marrone Grazia Simiele Gianna Scognamiglio Luigi Pinto Maria Zucaro Marialina

FORZA ITALIA _____________ Calenda Filomena detta Mena Cammilleri Francesco detto Gianfranco Campolieti Tracy Cavaliere Nicola Chiarizia Pasquale Cotugno Vincenzo Dall’Olio Linda detta Linda De Guglielmo Fernanda De Toma Sonia Di Baggio Roberto Di Lucente Andrea Gallo Enzo Giangiacomo Antonella detta Antonella Limongi Vincenzo Moscardino Paola Mottola Giuseppe Orlando Roberta Palombo Sandra Santoro Giovanni Valiante Rosanna

FRATELLI D’ITALIA ________ Antonacci Bartolomeo Cecanese Gianfederico Ciciola Silvana Ciolfi Maria detta Mariolina Cocomazzi Maria Grazia D’Egidio Armandino Ditri Antonio detto Tonino D’Itri Frate Anna Giacci Stefania Iorio Angelo Michele Leggieri Alfonso Micone Salvatore Paduano Luciano Pallante Quintino Romagnuolo Aida Scarabeo Massimiliano Scuncio Eleonora Tedeschi Cosmo Travaglini Tania Valvona Marco

LEGA ______________________ Colaci Rita Lisia Corallo Pasquale Di Iorio Antonello Di Pilla Federica Di Rocco Martino Farinacci Maria Fraraccio Bruno Izzi Bambina Martinelli Tiziana Mastrangelo Giovanni Paolozzi Loredana Perrella Nicolino Petroni Luigi Antonio Rocchia Nicola Sebastiano Pio Rossi Arnaldo Sabatino Romeo Sabusco Guido Massimo Scarano Vincenzo Tramontano Lucia Valente Ilenia

UDC _______________________ Coppola Raffaele Amoroso Alessandro Addimanda Marco Bracone Francesca Catena Marcello D’Ambrosio Donato D’Amico Filomena Di Bartolomeo Michele Di Iorio Costanzo Ferrante Carla Stefania Frate Gianluca Iannotti Ester Maffei Caterina Ottaviano Fabio Paolucci Erminia Persichillo Umberto Ricci Alberto Sollazzi Anna Testa Sonia Zara Ivano

POPOLARI PER L’ITALIA ___ Niro Vincenzo Altieri Corrado Centracchio Emanuela D’Andrea Giovanna De Caprio Simona Di Lalla Giusi (detta anche Giusy) Fasolino Carla Ferrante Giuseppe Ferrazzano Vincenzo Lombardi Giacomo Luciani Pasquale Marcovecchio Lorenzo Matticoli Maria Antonella Mazzei Gianfranco Romagnuolo Anna Rossi Alessandra Scasserra Michele Senese Giuliano Terriaca Donato Verrecchia Alberto

IL MOLISE CHE VOGLIAMO Antenucci Maria Bonomolo Giuseppe Calleo Domenico Castelli Eliseo Cefaratti Gianluca Colarusso Pasquale Di Biase Mariangela Di Cicco Monica Di Paolo Maria Fabrizio Raimondo Giorgetta Giovanni Iannetta Michela Lattanzio Nunzia Lucenteforte Mario Margiotta Sergio Marroni Giulia Passarelli Stefania Robecchi Enzo Scurti Oreste Varles Mena