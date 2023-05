La prima A del liceo di Agnone alla finale nazionale del concorso Green Game

Anche noi studenti della classe 1A del liceo scientifico di Agnone, accompagnati dalla prof.ssa Rita Camperchioli il 26 maggio 2023, abbiamo partecipato alla finale nazionale del concorso Green Game, tenutasi a Roma presso Cinecittà World in cui hanno gareggiato le migliori classi provenienti da tutta Italia, per stabilire il campione nazionale 2023.

Prima di giungere alle fase nazionale, il 25 gennaio 2023 abbiamo superato la fase locale, posizionandoci in testa alla classifica: questo ci ha permesso di prendere parte alla gara regionale il 9 marzo 2023 nello stabilimento Polymeres di Pozzilli, classificandoci al decimo posto sulle 33 squadre molisane, riuscendo quindi a rientrare tra le 3 posizioni della provincia di Isernia per la fase nazionale nella quale ci siamo sfidati con altre 85 squadre e classificati alla 28esima posizione.

Questa esperienza è stata utile e formativa nel sensibilizzare noi e le nostre famiglie sull'importanza della raccolta differenziata e sui possibili danni che possiamo arrecare al nostro pianeta. Siamo pienamente convinti ora che il futuro del pianeta e delle generazioni prossime, dipende strettamente dal nostro comportamento.

Ringraziamo le nostre famiglie per essere sempre al nostro fianco, la prof.ssa Rita Camperchioli che ci ha preparato per affrontare la gara e fare questa bellissima esperienza, la dirigente scolastica ed il personale di segreteria per l’organizzazione dei vari trasferimenti nelle sedi di competizione, il sindaco di Agnone che è stato presente sia nella fase locale che in quella regionale ed infine tutti i professori del Liceo che hanno tifato per noi fin dalla prima competizione.