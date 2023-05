Autismo: Staffetta blu, in Molise la prima tappa. Ventisette rose per gli Angeli di S. Giuliano, poi,Â  in cento sul Tratturo Regio - Abbazia di S.Elena.Â 

Sabato 3 giugno è il giorno della Staffetta blu in Molise. La prima tappa di una manifestazione, coordinata da Angsa , l'Associazione dei genitori di persone con autismo, che a livello nazionale durante il mese coinvolgerà tutte le regioni e 1500 persone. Il percorso organizzato da Angsa Molise si terrà nel territorio del comune di S. Giuliano di Puglia e si svilupperà sul Tratturo Regio - Abbazia di S. Elena. Coinvolti 15 ragazzi con autismo, le associazioni Oltre il Blu, La Luna nel Pozzo, Giraluna Centro Aba. La colonna blu sarà composta da circa 100 persone. Il raduno è fissato alle 9 di sabato 3 giugno presso l'Abbazia.

Previsto un omaggio al cimitero del paese per deporre 27 rose, una per ogni vittima del terremoto in ricordo degli Angeli di S. Giuliano, bambini e insegnanti deceduti il 31 ottobre del 2002 per il crollo del tetto della scuola elementare. Feriti anche 8 insegnanti, 2 bidelli e 58 alunni. Una tragedia immane che colpì la comunità e l'Italia intera. Dopo questo omaggio, adolescenti e adulti con disturbo dello spettro autistico insieme ad altrettanti accompagnatori inizieranno la camminata. Ad accompagnarli i volontari del gruppo ambientale Sae112. La manifestazione Staffetta Blu coinvolgerà a livello nazionale,ottocento ragazzi insieme a famigliari e il supporto delle associazioni di volontariato. Per tutto il mese di giugno un filo blu segnerà i sentieri delle aree più belle di questo nostro paese.

Le tappe sono più di 20. Una lunga marcia coinvolgerà tutte le regioni per chiedere attenzione e maggiore consapevolezza da parte delle istituzioni. Il cammino di giugno vuole essere occasione di allegria e socializzazione con l'obiettivo di coinvolgere il maggior numero di ragazzi con autismo nell'esperienza di una mobilità dolce e l'escursionismo.