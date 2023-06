Sabato 20 maggio hanno preso il via gli eventi del ciclo “Per una società aperta” organizzati per il 2023 dall’Ufficio per il Progetto culturale della diocesi di Trivento.

L’8 giugno, dalle 17.30 nel Palazzo Bonanni di Agnone, sarà Pierluigi Bersani a riflettere su “La lotta alle disuguaglianze sociali”.