Oggi ad Agnone Emilio Izzo e la sua squadra di candidati hanno manifestato per il diritto alla sanità, hanno organizzato un sit- in presso l'ospedale Agnonese. Izzo e' candidato presidente con la lista “Io non voto…i soliti noti”. Nel video: Intervista al candidato presidente, a Nicola Lanza di Azione Civile a Cosmo Cutone di "Riconquistare l'Italia", forze politiche di appoggio alla lista. Intervista a Gerardo Greco candidato agnonese