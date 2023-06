Cassa Edile Molise per il premio Cassa Edile Awards 2022 conferisce alla Effe srl attestato per comportamento virtuoso nella categoria Bomber

Il giorno 27 maggio 2023 ore 18,30, presso Coriolis by Eden di Ripalimosani, si e' svolta la cerimonia per la premiazione dei vincitori per il Molise del Cassa Edile Awards 2022 per diverse categorie, la cui fase nazionale si è tenuta a Bologna il 21 ottobre



Alla Società Effe srl con sede Pescopennataro (IS) è stato conferito l'attestato per aver

evidenziato il comportamento virtuoso nella categoria Bomber ovvero Impresa

regolare iscritta da almeno 5 anni che ha una contribuzione integralmente

versata nell’esercizio indicato maggiore di quella dell’esercizio precedente