La sfilata di fine anno scolastico con auto e mezzi agricoli.degli studenti agnonesi. Forti emozioni per la vita che sarà

Ci sono tanti modi per festeggiare la fine dell'anno scolatico. Gli studenti organizzano feste , picnic,concerti, il cappello di fine anno, la caccia al tesoro e tanto altro, del resto i giovani hanno tanta fantasia e guardano con gioia al lungo periodo di vacanze estive. Ad Agnone gli studenti che dovranno affrontare a breve la maturità, hanno avuto una idea veramente originale e ce la raccontano cosi:

"Noi ragazzi prossimi alla maturità , studenti dell' ITIS, Liceo scientifico e l'itituto alberghiero, abbiamo festeggiato la fine della scuola, ma anche l' inizio di uno nuovo "cammino" con una sfilata sia all' entrata che all' uscita di scuola con automobili, moto e mezzi agricoli. Un modo per "salutarci" e augurarci il meglio tra noi ragazzi ma anche dire un grazie a tutti gli insegnanti che ci hanno accompagnato in questo cammino."

Allora a loro vanno gli auguri per un buon esito dell'esame finale da affrontare, e buon cammino verso nuove e più impegnative mete