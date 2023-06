Capracotta informa: Vigili del Fuoco comunicano che una bomba d'acqua abbattutasi sulla provinciale per Guado Liscia ha provocato uno smottamento che rende non percorribile la stessa S.P. in località "Sbracia" (tra Guado Cannavina e Guado Liscia). Percorsi alternativi: S.P. per Pescopennataro e S.P. Agnone - Staffoli.

Seguiranno aggiornamenti