Maltempo,Ordinanza di chiusura della strada Secchiaro-Belmonte Del Sannio

Ordinanza di chiusura al traffico di strada pubblic a . Nella serata del 10 giugno si è verificato un violento nubifragio che ha causato uno smottamento franoso tra la strada comunale di collegamento tra il Comune di Agnone, sita in località “Secchiaro” C.da Castelnuovo e, il Comune di Belmonte del Sannio località “ponte La Rocca”. Il Sindaco Daniele Saia ordina la chiusura di tale strada al traffico pedolale,perchè la situazione potrebbe pregiudicare la vita e la pubblica incolumità e iene autorizzato il passaggio pedonale e veicolare esclusivamente ai proprietari di terreni agricoli e/o di stalle per la custodia e la cura di animali, mentendosi però un distanza minima di sicurezza di almeno 100 mt dallo smottamento franoso

IL SINDACO PREMESSO CHE a causa delle fortissime piogge verificatesi nella serata del giorno 10/06/2023 risulta non più percorribile, a causa di uno smottamento franoso, la strada comunale di collegamento tra il Comune di Agnone, sita in località “Secchiaro” C.da Castelnuovo e, il Comune di Belmonte del Sannio località “ponte La Rocca”;

RITENUTO CHE tale situazione possa pregiudicare la vita e la pubblica incolumità; VISTI il comma 4 dell'art. 6 e il comma dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285;

VISTO l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO l'articolo 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; ORDINA La chiusura al traffico pedonale e veicolare della strada comunale di collegamento tra il Comune di Agnone, sita in località “Secchiaro” C.da Castelnuovo a partire dal civico 110 e il Comune di Belmonte del Sannio località “ponte La Rocca”, ad eccezione dei mezzi di vigilanza e soccorso e degli addetti alla vigilanza e al soccorso, Carabinieri, Polizia, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, ecc., Viene autorizzato il passaggio pedonale e veicolare esclusivamente ai proprietari di terreni agricoli e/o di stalle per la custodia e la cura di animali, mentendosi però un distanza minima di sicurezza di almeno 100 mt dallo smottamento franoso.

DISPONE • Che l’ingresso della strada suddetta venga all'uopo sbarrata e transennata e che vengano apposti i prescritti segnali stradali; • Che la presente ordinanza venga trasmessa:  Alla Sua Eccellenza il Prefetto della Provincia di Isernia;  Al Sig. Questore della Provincia di Isernia;  Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Isernia;  Alla Regione Molise Servizio di Protezione Civile;  Al Comando Compagnia e Comando Stazione Carabinieri di Agnone;

 Ai Carabinieri Forestale di Agnone;  A

lla Polizia Stradale distaccamento di Agnone;

Alla Polizia Locale di Agnone.

SI INFORMA CHE Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 87,00 a euro 344,00, cosi come previsto dalle disposizioni vigenti; Ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, i1 pagamento in misura ridotta nei limiti indicati dalla norma anzidetta. La stessa verrà pubblicata all’Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune di Agnone e verrà divulgata anche mediante gli organi di informazione locale. SI INFORMA INOLTRE CHE Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 241/90, che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Campobasso entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento. Dalla Casa Municipale, Agnone (IS), li 11 Giugno 2023