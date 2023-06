Faisa Cisal Molise: Cassa integrazione Larivera, la Corte dâ€™Appello dÃ  ragione ai lavoratori.

- assenza di una corretta informazione nelle riunioni con le OO.SS. per gli esami congiunti;

- mancanza dei presupposti per la concessione della CIGS;

La vicenda è l’ennesimo esempio di pessima amministrazione, infatti nel 2011, la Regione Molise ha approvato la richiesta di cassa integrazione in deroga presentata soltanto dalla società Larivera S.p.A., poi confluita nella Atm S.p.A., in spregio alle norme vigenti ed alle più elementari regole di correttezza:

finalmente la Corte di Appello di Campobasso – sez. Lavoro, in diversa composizione, ha accolto le richieste dei dipendenti della società Larivera/Atm che hanno avuto la tenacia di resistere alle scelte datoriali di porli in CIGS, avallate dall’allora assessore al lavoro della Regione Molise.

In questo caso, grazie anche all’assistenza degli avvocati Giovanni Baranello e Salvatore

Fratangelo, i lavoratori sono riusciti a farsi riconoscere i loro diritti dopo un’estenuante battaglia contro l’Azienda.

La domanda che adesso ci poniamo è: chi risarcisce i patemi d’animo dei dipendenti e soprattutto chi paga per l’ennesimo sperpero di denaro pubblico? Ha la Regione stornato la quota di contributo per il costo del lavoro remunerato dall’INPS? Noi crediamo di no!