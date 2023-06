SanitÃ , Schillaci 'Ssn ingolfato, lavoriamo a revisione'

CAMPOBASSO, 16 GIU - "Ho trovato una sanità con luci e ombre, le luci sono sicuramente gli operatori, le ombre sono riconducibili a un sistema ingolfato che ha dimostrato una fragilità, soprattutto con il Covid, nella Medicina territoriale.

Abbiamo in mente una revisione completa del Sistema, un ammodernamento per offrire una sanità che definisco del terzo millennio, più vicina a quelle che sono le necessità dei pazienti".

Così il ministro della Salute, Orazio Schillaci, oggi a Campobasso per partecipare ad un incontro promosso dal candidato del centrodestra alla carica di presidente della Regione, Francesco Roberti.

"Gli investimenti previsti nel Pnrr - ha aggiunto - sono un capitolo importante, sulla Missione Salute siamo perfettamente in linea con quelli che sono i target da rispettare. Il Pnrr nasce come risposta alla pandemia, in effetti poi sul capitolo Sanità sono stati messi poco più di 15 miliardi e se pensate che quasi 70 mld sono stati messi sul capitolo della Transizione ecologica - ha osservato il Ministro - forse dare qualche soldo in più alla Sanità non sarebbe stato male".