Casacalenda, si allontana da casa e scompare nel nulla: apprensione per Giuseppe Ramacieri

In data odierna, la Stazione dei Carabinieri di Casacalenda ha comunicato l’allontanamento volontario del signor Ramacieri Giuseppe, nato a Pavia l’11.11.1989, residente in Casacalenda alla via Della Resistenza n. 19/b.

La Prefettura ha immediatamente attivato il Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, con il concorso di tutti gli Enti del soccorso.

Del signor Ramacieri non si hanno più notizie certe dalle ore 20.00 di ieri 19 giugno, quando il predetto si è allontanato dalla propria abitazione.

Per un supporto nelle ricerche e per la più ampia diffusione, si pubblica la foto della persona.

Si riporta anche la descrizione sommaria del signor Ramacieri che, al momento dell’allontanamento, indossava una camicia di lino bianca, dei pantaloni blu e delle scarpe da ginnastica nere.

Altezza 1,70 mt circa; peso 60 kg circa; corporatura esile; capelli neri.

Chiunque lo individui è invitato a contattare con ogni urgenza i numeri di emergenza.

Campobasso, 20 giugno 2023