La Ministra Alessandra Locatelli in visita ad Agnone

Ennesima giornata in Molise del Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, che torna sul territorio, come promesso.

In mattinata impegni a Venafro e Isernia, nel pomeriggio, alle 15 ad Agnone ; accompagnata dal consulente legale del Vice Premier Salvini, l'avvocato termolese Michele Marone e dal candidato alle elezioni regionali del Molise per la Lega Salvini Premier, il consigliere comunale e provinciale, Vincenzo Scarano. Alla ministra, Scarano ha rappresentato le criticità della sanità altomolisana e alto Vastese, successivamente era diretta a Temoli per la visita alla Rsa “Opera Serena”, in via Napoli n.1.