Ieri il candidato alla presidenza della regione Molise, Francesco Roberti e' venuto ad Agnone per incontrare i cittadini.

E' stato accolto da un caloroso pubblico e nella nostra intervista ha illustrato i punti cardine del prrogramma della coalizione di centrodestra. Ad accoglierlo i candidati al consiglio regionale Vincenzo Scarano per la lista Lega Salvini premier e Lorenzo Marcovecchio candidato per i Popolari per l'Italia e Simona De Caprio candidata Popolari per l'Italia

Guarda l'intervista