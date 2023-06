Comune di Agnone: Assunzione di un "Collaboratore Amministrativo" tramite scorrimento della graduatoria

Il comune di Agnone attraverso lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per collaboratore amministrativo, grauatoria del del 12 maggio 2022, assume il terzo in graduatoria dopo che la seconda collocata in graduatoria, opportunamente interpellata con nota prot.11014 del 06/06/2023, ha comunicato la propria indisponibilità all’assunzione, come da nota assunta al Prot.11225 del 12/06/2023 Pertanto verrà assunto a tempo indeterminato part-time 50% Operatore Amministrativo esperto Cat.B3 presso il 1° Settore Affari Generali il terzo in graduatoria.