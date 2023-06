Insediati i seggi per regionali Molise, domani e lunedÃ¬ al voto

Si sono insediati questi pomeriggio in Molise i seggi per le elezioni regionali di domani e lunedì.

Le sezioni nei 136 comuni sono 393, una in meno rispetto a cinque anni fa.

Tutta la macchina elettorale, a differenza delle altre consultazioni elettorali, è gestita direttamente dalla Regione che ha pubblicato su un apposito portale dedicato tutti i dati del voto (elezioni.regione.molise.it).

Sullo stesso sito saranno pubblicati in tempo reale i dati dell'affluenza alle urne e quelli degli scrutini. La sala stampa, così come accaduto nel 2018, è stata allestita nella sede della Fondazione Molise Cultura a Campobasso. Si vota domani, domenica, dalle 7 alle 23, e lunedì dalle 7 alle 15.

Subito dopo ci sarà lo scrutinio delle schede.

Gli aventi diritto al voto sono 327.805, ma tra questi ci sono 85mila residenti all'estero. Tre i candidati alla carica di governatore: Roberto Gravina (Movimento 5 Stelle) sostenuto dalla coalizione di centrosinistra (6 liste), Francesco Roberti (Forza Italia) sostenuto dal centrodestra (7 liste) e infine Emilio Izzo sostenuto dalla lista 'Io non voto i soliti noti'. Sono 20 i consiglieri da eleggere oltre al presidente. Il governatore uscente è Donato Toma (Forza Italia) che negli ultimi cinque anni ha guidato la maggioranza di centrodestra e che non è ricandidato. (ANSA).