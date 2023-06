Sono chiuse le urne in Molise dove ieri e questa mattina si è votato per le elezioni regionali 2023. Alle 15, serrati i seggi, è iniziato lo spoglio delle schede da cui uscirà, nel pomeriggio, il nome del nuovo governatore. Un po’ più di tempo ci vorrà per l'assegnazione dei 20 scranni del Consiglio regionale. La Regione intanto ha comunicato i dati di affluenza. I votanti sono 156.993 su 327.805 aventi diritto, pari cioè al 47,89%, in calo di quasi 5 punti percentuali rispetto al 2018.