Gestione degli eventi critici di particolare complessità: esercitazione della Polizia

Nel pomeriggio di ieri 29 giugno 2023, a cura della Polizia di Stato della Questura di Campobasso, si è svolta un'esercitazione del Negoziatore di 1° livello e della Squadra di Negoziazione provinciale, che ha avuto luogo presso lo stabile messo a disposizione dalla locale Motorizzazione Civile, in contrada Selva Piana e che ha coinvolto, oltre al personale della Questura, anche una Squadra di Interventi Critici (S.I.C.), messa a disposizione per la circostanza dal Servizio Controllo del Territorio della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, composta da un Team dell'Unità Operativa di Pronto Intervento (UOPI) e da due nuclei Operativi del Reparto Prevenzione Crimine Campania. Per l'occasione il team della Squadra di Negoziazione è stato integrato anche da uno Psicologo dell'Ufficio Sanitario della Questura di Bari.

L'esercitazione si è resa necessaria per verificare la corretta applicazione delle procedure di intervento previste per la gestione di eventi critici di particolare complessità.

Anche presso la Questura di Campobasso è presente un Negoziatore specificamente formato ed è stata costituita la Struttura di Negoziazione, i cui protocolli, testati con l'attività addestrativa svolta ieri, innalzano il livello di sicurezza del Capoluogo regionale molisano.