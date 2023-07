Il pediatra dott Cutrone va in pensione. Grande preoccupazione desta il dopo a garanzia della salute dei bambini

E' ufficiale dopo 15 anni di attività svolti in qualità di pediatra per i bambini di Agnone e tutto l'Alto Molise, il dott Luigi Alberto Cutrone pediatra di base Asrem, va in pensione, il suo ultimo giorno lavorativo sarà il 24 agosto. Tutta la comunità agnonese non puo' che ringraziare il dott Dott Cutrone per il grande lavoro svolt,o pediatra attento e punto di riferimento di moltissime famiglie.

La notizia comunque desta molta preoccupazione in Alto Molise e si riflette sul dopo perchè in Italia e' emergenza pediatri. Ne mancano almeno 840 in tutta Italia: tra il 2019 e il 2021 sono diminuiti del 5,5%. e in particolare nei paesi di montagna , con i bambini e le mamme costrette a prendere l'auto e recarsi nella città più vicina.

Pertanto molte famiglie si pongono una serie di domande sul mantenimento di un servizio essenziale in questo territorio che purtroppo negli anni ha assistito impotente al taglio verticale dei servizi sanitari, nonostante le tante promesse dei politici di ogni compagine.

In Molise la natalità è salita leggermente e, nel 2022, è pari a 5,8 neonati per mille abitanti (contro i 5,7 del 2021), mentre il tasso di mortalità è pari a 14,7 per mille abitanti, invariato rispetto all'anno precedente.

Ma seppur pochi i bambini che nascono in Alto Molise, i genitori rivendicano il diritto alla salute per i propri bambini. Il servizio va assicurato durante i giorni feriali ed è impossibile solo pensare che al più piccolo disturbo del bambino diventa inevitabile rincorrere il pediatra lontano dal territorio di residenza

Daniele Saia il sindaco di Agnone, primo responsabile della salute dei propri cittadini, l'assessore alla sanità del comune e l'assessore alle politiche sociali, sono stati investiti della questione. La decisione fa capo al responsabile del distretto di Isernia.

Intanto la comunità altomolisana fa gli auguri al dottor Cutrone per il meritato riposo.