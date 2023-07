Stamane registrate due vittime nell'incidente avvenuto in una contrada nel comune di Baranello(CB).

Per cause in corso di accertamento, un trattore, con al seguito un rimorchio carico di legna, si ribalta provocando il decesso delle due persone a bordo

Presente una squadra dei vigili del fuoco del capoluogo molisano, una pattuglia locale dei CC e personale medico del 118 in loco ciascuno per le proprie competenze.