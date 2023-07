Agnone:Sopralluogo sugli edifici scolastici e ok della provincia agli spostamenti dei bambini dell'infanzia e liceali

Ieri 11 luglio il presidente della provincia di Iserni, Alfredo Ricci, con Vincenzo Scarano consigliere provinciale con delega alle istituzioni scolastiche di Agnone, il Consigliere Provinciale Franco Marcovecchio, lo staff tecnico della provincia , la responsabili dell'Istituto omnicomprensivo di Agnone, Tonina Camperchioli hanno effettuato un sopralluogo presso le scuole di competenza della provincia, il liceo scientifco Giovanni Paolo I e l'Itis.

Il sopralluogo si è reso necessario visto che sono partiti i lavori per l' abbattimento delle barriere architettoniche e di adeguamento sismico presso la scuola elementare di Maiella, il plesso Francesco Antonio Marinelli di piazza del Popolo, lavori finanziati con risorse nazionali del Pnrr Next Generation Eu pari ad 628.569,63 euro.

Pertanto i bambini che frequentano la scuola elementare e quelli della scuola dell'infanzia dovranno iniziare il nuovo anno scolastico in altri stabili. Il termine dei lavori è previsto entro il 31 ottobre 2023.

Ieri il sopralluogo della provincia a verifica della idoneità degli edifici scolastici a supporto delle variazioni previste, seppur momentanee se verrà rispettato il cronoprogramma dei lavori in atto, ha avuto un esito positivo, l'ente provincia ha ritenuto idonei i locali per ospitare gli alunni delle elementari presso il liceo e i liceali presso l'Itis. I bambini dell'infanzia occuperanno il piano terra del nuovo polo scolastico Inoltre c'e' l'impegno dell'Ente ad effettuare alcuni lavori di manutenzione per gli edifici di loro competenze.