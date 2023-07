Pietrabbondante: asta pubblica di un immobile comunale da affidare in locazione e da destinare ad attività di foresteria.

“Un ulteriore importante passo nel percorso, in atto, di modernizzazione del Nostro Paese. E’ stato pubblicato l’avviso d’asta per l’affidamento in concessione, mediante contratto di locazione, dell’immobile di proprietà comunale da destinarsi ad attività di Foresteria. La relativa gara è indetta per prosE' quanto ha dichiarato il sindaco di Pietrabbondantesimo 30 agosto. Tutta la documentazione è consultabile sulla home page del sito internet del Comune www.comune.pietrabbondante.is.it.”.

Queste le dichiarazioni del sindaco di Pietrabbondante Antonio Di Pasquo che ha indetto una asta pubblica per l’assegnazione di un immobile comunale da affidare in locazione e da destinare ad attività di foresteria.