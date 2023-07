Nel pomeriggio di oggi 19 luglio 2023 due auto sono entrate in collisione sulla SS 652 al km 2+600 nel territorio del comune di Cerro al Volturno. Tre i feriti trasportati al nosocomio di Isernia da parte del personale del 118. Sul posto i Vigili del Fuoco di Isernia per la messa in sicurezza delle autovetture e i carabinieri per ricostruire la dinamica.