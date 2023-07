Rischio da stress da calore negli ambienti di lavoro: l'appello della scuola edile del Molise

Campobasso, 20 luglio 2023 - Con l'arrivo della stagione estiva, il rischio da stress da calore per i lavoratori edili diventa nuovamente una priorità per la salute e la sicurezza sul lavoro. Un pericolo spesso sottovalutato, ma che merita l'attenzione di tutti gli attori del settore.

Il Presidente della Scuola Edile del Molise, Massimiliano Del Busso, e il Vice Presidente, Silvio Amicucci, hanno perciò voluto rivolgere un appello alle imprese aderenti al sistema ACEM-ANCE, affinché possano essere prese tutte le precauzioni necessarie per proteggere i lavoratori durante l'esposizione alle elevate temperature di questa stagione.

La Scuola Edile del Molise, Ente Unico Formazione e Sicurezza diretto da Nicola Messere, ha infatti voluto mettere in luce il rilevante fattore di rischio rappresentato dalle alte temperature negli ambienti esterni, in particolare quando i lavoratori sono esposti per lunghi periodi alla radiazione solare. Le condizioni di sforzo fisico intenso e prolungato, l'idratazione inadeguata e la necessità di indossare dispositivi di protezione individuale (DPI) che possono ostacolare la dispersione del calore corporeo, possono aumentare il rischio di reazioni acute da calore, soprattutto in presenza di malattie preesistenti.

La Scuola Edile del Molise, sempre attenta alla sicurezza dei lavoratori e promotrice di attività formative a riguardo, ha inoltre voluto ribadire l'importanza della sospensione delle attività di lavoro quando la probabilità di danni per la salute dei lavoratori aumenta a causa dell'elevato calore estivo.

In situazioni di canicola estrema come quella attuale, i datori di lavoro hanno la possibilità di richiedere la cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) con causale "eventi meteo", al fine di ridurre il rischio da "stress da calore" e garantire la sicurezza dei propri dipendenti.

La Scuola Edile del Molise, conscia dell'importanza di controllare il rischio da stress da calore e di facilitare l'accesso delle imprese alla CIGO, ha messo a disposizione sul suo sito internet www.scuolaedilemolise.it una serie di informative e documenti riguardanti l'argomento, offrendo così un valido supporto alle aziende nel garantire un ambiente di lavoro sicuro e salubre per i propri dipendenti.

L'invito rivolto alle imprese edili aderenti al sistema ACEM-ANCE è, dunque, quello di adottare tutte le misure necessarie per prevenire il rischio da stress da calore, fornendo il giusto supporto e le necessarie pause durante le giornate più calde, in modo da tutelare la salute e il benessere dei lavoratori.

La Scuola Edile del Molise si conferma ancora una volta un punto di riferimento fondamentale nella promozione della sicurezza sul lavoro e della tutela della salute dei lavoratori del settore edile.