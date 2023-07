Molise Pride 2023 : il comune di Isernia concede il patrocinio

Il Comune di Isernia ha concesso il Patrocinio al Molise Pride 2023. Segue dunque il patrocinio da parte dell'amministrazione del capoluogo di provincia, dopo i già concessi patrocini del Comune di Campobasso e Toro.

Appuntamento il 29 luglio alle ore 17:30 presso Piazza Cuoco per la terza edizione del Molise Pride. Il corteo attraverserà le vie del centro della città passando per Via Veneto, via Mazzini, Piazza Pepe e infine percorrendo, come per le passate edizioni, il Corso di Campobasso. Testimonial della manifestazione sarà Danilo Bertazzi, noto al pubblico per aver interpretato il personaggio di Tonio Cartonio della Melevisione, sarà la special guest del Molise Pride. Bertazzi ha fatto coming out nel 2019.