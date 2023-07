Assemblea dei Sindaci e Consiglio provinciale convocati per il 31 luglio

Il Consiglio Provinciale è convocato, in Isernia nella sala delle adunanze consiliari della Provincia, in seduta Pubblica, Ordinaria in prima convocazione, per il giorno Lunedì 31-07- 2023 alle ore 16:00, per discutere il seguente ordine del giorno:CHIO, FALCIONE (PROT. 4765/2023) CONCERNENTE I LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELLA S.P. MOLESANA DAL BIVIO S.P. FRESILIA A FROSOLONE.

2 APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2023-2025 AI SENSI DELL'ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/200 E SS. M. ED I." 3 ADOZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 ED ALLEGATI ART. 151 D.LGS 267/2000 ED ART. 11 D.LS. N. 118/2011.

A seguire la convocazione dell'Assemblea dei Sindaci alle ore 17.30 in Isernia nella sala delle adunanze consiliari della Provincia, in seduta Pubblica, per discutere il seguente ordine del giorno:

1 PARERE ASSEMBLEA DEI SINDACI SULLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025, ED ALLEGATI ART. 151 D.LGS 267/2000 ED ART. 11 D.LS. N. 118/2011.

A tal fine si fa presente che ai sensi dell’art. 28, comma 4, del vigente Statuto provinciale “L’Assemblea esprime il proprio parere non vincolante in relazione all’approvazione dei bilanci dell’Ente da parte del Consiglio provinciale con i voti che rappresentino almeno un terso dei Comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente”.

Si ricorda che il Sindaco, in caso di assenza o impedimento, può farsi rappresentare dal Vice Sindaco o, previa formale delega specifica, da un Assessore o da un Consigliere del proprio Comune (art. 28, comma 9, del vigente Statuto provinciale). I