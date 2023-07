Sottoscritto Protocollo di Legalità tra il Prefetto di Isernia, e ANAS per il completamento del c.d. “Lotto Zero”

Protocollo di Legalità con ANAS SpA, per il completamento del c.d. “Lotto Zero”: la sottoscrizione in Prefettura di Isernia il prossimo 3 agosto. Via libera alla sottoscrizione del Protocollo di Legalità tra il Prefetto di Isernia, Franca Tancredi e ANAS S.p.A, concernente i lavori per la realizzazione della Strada Statale n. 17 ''dell’Appennino Abruzzese ed Appulo - Sannitico'' - Completamento della strada scorrimento veloce Isernia - Castel di Sangro – c.d. “Lotto Zero'', di collegamento tra il bivio di Pesche - ''km 181+500 delle SS17 ed il Lotto 1 dell''SSV Isernia-Castel di Sangro''. L'accordo, che si inserisce nell’ambito delle iniziative promosse dalla Prefettura di Isernia volte alla tutela della legalità nel settore degli appalti pubblici nel territorio 1della nostra provincia, sarà sottoscritto giovedì 3 agosto, alle ore 12.00, alla presenza dei vertici locali delle Forze dell’Ordine, delle Istituzioni, dei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali coinvolte e dell’Appaltatore, la Vianini Lavori SpA di Roma. IL RESPONSABILE DEI RAPPORTI CON GLI ORGANI DI INFORMAZIONE De Ninno