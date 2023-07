Meteo:da giovedÃ¬ calo delle temperature tra i 10 e i 12 gradi e maltempo

Ultima fiammata di caldo, poi da giovedì, l'Italia sarà investita da un vortice ciclonico dal Nord Europa che porterà un brusco calo delle temperature tra i 10 e i 12 gradi e maltempo.

E' quanto annuncia Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it La giornata odierna trascorrerà all'insegna di un tempo stabile quasi ovunque, grazie all'alta pressione di origine sub-tropicale che domina sul bacino del Mediterraneo.

Fino a tutta la giornata di mercoledì 2 agosto il meteo sarà contrassegnato da cieli in prevalenza sereni, fatta eccezione per qualche nube di passaggio e alcuni addensamenti più consistenti sulle regioni alpine e prealpine dove saranno sempre possibili isolati temporali specialmente nelle ore più calde. Le temperature, riusciranno a salire nuovamente verso la soglia dei 40°C, specie in Sicilia. Caldo afoso anche sul resto del Paese specialmente sulle pianure del Nord e lungo i litorali.

Lo scenario cambia radicalmente tra giovedì 3 e venerdì 4, quando dal Nord Europa giungerà un vortice ciclonico. Le prime zone ad essere investite saranno i rilievi al nord, alcuni tratti dell'alta Valle Padana e la Liguria. Ancora una volta assisteremo a imponenti celle temporalesche in grado di scatenare, localmente, forti colpi di vento e grandinate. Entro il weekend il ciclone si abbatterà sul resto dell'Italia provocando un crollo delle temperature, anche nell'ordine di 10-12°C rispetto all'avvio di settimana.



Nel dettaglio:

- Lunedì 31 Luglio . Al Nord: soleggiato, acquazzoni pomeridiani sui rilievi alpini. Al Centro: bella giornata,isolati rovesci sui rilievi appenninici. Al Sud: bella giornata con temperature calde.



- Martedì 1 agosto. Al Nord: isolati temporali su Alpi e Prealpi, soleggiato altrove. Al Centro: bel tempo ovunque. Al Sud: tutto sole e clima caldo

- Mercoledì 2. Al Nord: bel tempo prevalente, qualche rovescio in serata sulle Alpi occidentali. Al Centro: tutto sole. Al Sud: bella giornata con temperature in aumento.