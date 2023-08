Cesa: E' richiesto un vertice della maggioranza nel Molise, consenso UDC merita rispetto

"Siamo sgomenti per come si sta procedendo nella costruzione del governo del Molise, in assenza di discontinuità.

L 'udc rivendica piena agibilità politica frutto di un consenso che merita rispetto dalle altre forze politiche del cdx.

Consenso costruito nonostante tradimenti dell ultima ora avallati da partiti alleati. Nonostante ciò non abbiamo mai voluto alimentare alcuna polemica.

Ma ora diventa difficile giustificare ulteriori sgarbi.

Chiediamo al presidente Roberti di convocare un vertice con tutte le forze politiche che che hanno contribuito alla sua vittoria (ricordiamo che grazie ai voti dell udc la maggioranza vanta un consigliere in più). A distanza di oltre un mese ancora non è stato mai convocato un tavolo regionale.

La nostra comunità merita rispetto da tutti i partiti del centro destra, coalizione che sosteniamo avendo sempre offerto un contributo alla sua unità. Ma non possiamo più prescindere da una condizione per noi essenziale: il rispetto".

Così il segretario nazionale l'On Lorenzo Cesa a termine di una riunione della segreteria nazionale del partito, presieduta dallo stesso segretario nazionale.

Roma, 01 agosto 2023