Valle Venafrana: 33 Scout evacuati da Valle Fiorita a causa della improvvisa tempesta

Ieri trentatre scout della Valle Venafrana che da alcuni giorni erano a Valle Fiorita sono stati colti dalla improvvisa tempesta che ha provocato danni in tutta la Valle del Volturno.



Gli scout erano preparati per la pioggia ma non per la tempesta che ha divelto alberi in tutta la valle (sono ancora in corso le operazioni, da parte dei Vigili del Fuoco, di rimozione delle piante cadute o fortemente inclinate)





I Vigili del Fuoco dopo la chiamate della responsabile degli Scout hanno deciso, a scopo precauzionale, per l'immediata evacuazione del gruppo di ragazzi tra i 10 e i 15 anni, portandosi a Valle Fiorita con un bus e con un mezzo fuoristrada attrezzato per tagliare gli alberi caduti lungo la strada.



Alle 23 circa di ieri è iniziata l'evacuzione dei ragazzi fatti salire sui mezzi VF e su due autovetture degli accompagnatori degli scout portandoli all'Abbazia di Castel San Vincenzo; non è stato necessario l'intervento del personale sanitario.