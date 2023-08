Turismo, Molise ultimo per pernottamenti vacanza nel 2022

Dove vanno di più gli italiani in vacanza durante l’anno? Secondo l’Istat, ogni 100 pernottamenti di vacanza in Italia nel corso del 2022, 10,4 sono stati in Emilia-Romagna, 10,3 in Toscana, 7,8 in Puglia e 7,5 in Sicilia.

Fanalino di coda il Molise: solo lo 0,1% ha pernottato nella nostra regione: il triste dato pone il Molise come la regione con meno pernottamenti vacanze in Italia nel corso del 2022.

Evidentemente un dato sui cui riflettere per fare in modo di invertire la tendenza o quantomeno migliorare un dato molto negativo.